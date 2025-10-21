Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isabel Ferreira reconquistou Bragança, 28 anos depois, para o PS.
Isabel Ferreira reconquistou Bragança, 28 anos depois, para o PS.Facebook
Política

Isabel Ferreira, presidente eleita em Bragança: "Acima do preconceito estiveram pessoas esclarecidas”

Uma semana após ganhar o concelho transmontano para o PS, Isabel Ferreira diz ao DN que os eleitores valorizaram o tempo de Secretária de Estado para negociar na capital e que não olharam ao género.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Entrevista
ferrovia
Bragança
TGV
Partido Socialista
secretária de Estado
edição impressa
Isabel Ferreira
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt