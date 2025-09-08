Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Torres Couto foi dirigente nacional do PS de 1974 a 2000 e reivindica a clarificação para as Presidenciais.Gerardo Santos
Política

Histórico socialista afirma: “António José Seguro não pode esperar mais três meses pelo PS”

Torres Couto assinala a estupefação pela demora do Partido Socialista em declarar apoio a António José Seguro para as Presidenciais.
Frederico Bártolo
Política
PS
António José Seguro
José Luís Carneiro
Torres Couto
presidenciais
