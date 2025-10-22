G1 da Globo recorda empresário e político e destaca relação com o Brasil

Num extenso obituário, o site G1, da Globo, recordou Francisco Pinto Balsemão, explicando que o "empresário fundou o 'Expresso', semanário que ganhou destaque durante a redemocratização do país, nos anos 1970, e também a SIC, primeira TV privada de Portugal. Esteve à frente do governo entre 1981 e 1983."Destacando as duas facetas do empresário e político que morreu esta terça-feira, aos 88 anos, o G1 conta a entrada de Balsemão na política em 1969, os tempos de deputado ainda no Estado Novo, destacando-se "como parte da Ala Liberal, que pedia reformas ante a linha-dura do regime."Lembra ainda como depois do 25 de Abril, Balsemão fundou o PPD, atual PSD e o seu papel na Assembleia Constituinte. Além da passagem pela chefia do governo e do seu papel enquanto fundador, primeiro do Expresso e mais tarde da SIC, em 1992, o primeiro canal de televisão privado em Portugal, o G1 recorda um seminário em Lisboa, em 2023, em que Balsemão fez uma homenagem ao jornalista Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo. "Minhas relações com o Brasil são fortes e variadas. Uma delas criou-se e cimentou-se através de Roberto Marinho. Era um homem notável. Criou, com seus próprios meios, a Fundação Roberto Marinho, que ainda hoje procura contribuir para o encontro de soluções para problemas que atingem a sociedade brasileira", terá afirmado na altura, lembrando que a Globo foi uma das primeiras acionistas da SIC..Morreu Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e fundador de PSD, Expresso e SIC