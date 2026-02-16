Bloco de Esquerda apresentou requerimento questionando prioridades de investimento. Escolas elogiam ação da proteção civil.
Bloco de Esquerda apresentou requerimento questionando prioridades de investimento. Escolas elogiam ação da proteção civil.FOTO: Artur Machado
Política

Escolas de Lisboa relatam chuva em salas de aula e pedem ação rápida

O DN teve acesso a queixas de três dezenas de agrupamentos, que enumeram problemas com circuitos elétricos, tetos falsos em risco e árvores e muros tombados. Faltam respostas estruturais.
