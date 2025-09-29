Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Candidatos às juntas de freguesia pelo PS e PSD surgem nos cartazes com Alexandra Leitão e Carlos Moedas.
Candidatos às juntas de freguesia pelo PS e PSD surgem nos cartazes com Alexandra Leitão e Carlos Moedas.Foto: Leonardo Negrão
Política

De Arroios a Carnide, nove batalhas vão definir Lisboa

Máquinas partidárias estão convencidas que várias freguesias da capital podem trocar de mãos e influenciar a eleição do presidente da Câmara de Lisboa. A campanha eleitoral arranca nesta terça-feira.
Frederico BártoloLeonardo RalhaRui Miguel GodinhoVítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Chega
Política
PAN
Livre
Carlos Moedas
PSD
Bloco de Esquerda
PS
CDU
BE
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt