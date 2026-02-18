O Chega, de André Ventura, fica sem representantes no executivo camarário do Funchal.
O Chega, de André Ventura, fica sem representantes no executivo camarário do Funchal.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Chega fica sem nenhum dos dois vereadores que elegeu para a Câmara do Funchal

Divergências com liderança regional levam Jorge Afonso Freitas e Luís Filipe Santos a deixar partido.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

Os dois vereadores da Câmara do Funchal eleitos pelo Chega no ano passado decidiram deixar o partido e vão passar a independentes. A decisão de Jorge Afonso Freitas e Luís Filipe Santos deveu-se a divergências com o líder regional do partido, Miguel Castro, e deixou a terceira força mais votada na capital da Região Autónoma da Madeira sem representantes no executivo camarário presidido por Jorge Carvalho, à frente de uma coligação PSD-CDS que obteve maioria absoluta.

Após Jorge Afonso Freitas anunciar a saída nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, alegando“divergências políticas insanáveis”, também Luís Filipe Santos confirmou, ao Diário de Notícias da Madeira, que “deixaram de existir condições políticas, éticas e estratégicas para continuar integrado no atual projeto do Chega na Madeira”.

Os dois eleitos pelo partido, que obteve 14,78%dos votos em outubro de 2025, só atrás dos 41,34% da coligação PSD-CDS e dos 19,06% do Juntos pelo Povo, queixavam-se de falta de condições para o exercício do mandato, alegadamente por terem sido postos de parte pela liderança regional do Chega nas escolhas de funcionários para o gabinete. Mas a gota de água foi a notícia de que a estrutura liderada por MiguelCastro pediu um parecer jurídico que considerou “inadmissível” que Luís Filipe Santos fosse vereador e inspetor da Autoridade Regional das Atividades Económicas da Madeira.

AoDN, Jorge Afonso Freitas disse que “a quebra objetiva de confiança institucional relativamente à estrutura regional do partido”, exposta na carta enviada a André Ventura em que anunciou a desfiliação, levou a uma “grande desilusão” com o Chega, partido a que se juntou após uma longa militância no PSD.

As divergências com Miguel Castro, que também é o líder parlamentar do Chega na Assembleia Regional da Madeira, terão sido dirimidas pela intervenção de dirigentes nacionais, como o deputado Eduardo Teixeira, mas acabaram por levar ao corte de ambos com o partido.

Os dois vereadores garantem que vão continuar a fazer “oposição responsável” como independentes. Para Jorge Afonso Freitas, funcionário da Câmara doFunchal há 26 anos, a prioridade passa por trabalhar na revisão do plano diretor municipal e na luta contra a “enorme especulação imobiliária” noFunchal.

O Chega, de André Ventura, fica sem representantes no executivo camarário do Funchal.
Chega apresenta moção de censura ao Governo Regional da Madeira
Chega
Madeira
Funchal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt