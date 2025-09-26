Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quinto concelho mais populoso de Portugal é o mais associado a privilégio, mas não está isento de problemas.
Quinto concelho mais populoso de Portugal é o mais associado a privilégio, mas não está isento de problemas.Foto: Paulo Spranger
Política

Cascais: Habitação para classe média e transportes são o reverso da linha na “terra do privilégio”

Coligação PSD-CDS, à frente do quinto concelho português desde 2001, deve eleger Nuno Piteira Lopes, atual vice-presidente. PS, Chega e o independente João Maria Jonet poderão liderar a oposição.
Leonardo Ralha
PS - Partido Socialista
Chega
Eleições autárquicas de 2025
Linha de Cascais
Nuno Piteira Lopes
Câmara de Cascais
A5
Partido Social Democrata
João Maria Jonet

