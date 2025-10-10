Autárquicas 2025. Bruno Mascarenhas percorre quatro freguesias de Lisboa no final da campanha do Chega

O cabeça de lista do Chega à Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, guardou para o último dia de campanha eleitoral uma arruada espalhada por quatro freguesias de Lisboa. Com início nas Avenidas Novas, e ponto de partida marcado junto a um hotel que permitiu reconstruir um edifício degradado da Avenida da República, e passando pelas freguesias do Areeiro, de Arroios e da Penha de França, com uma comitiva de meia centena de apoiantes.Com Bruno Mascarenhas estiveram os candidatos do Chega às respetivas juntas de freguesia, e as reações dos lisboetas com que se cruzaram variaram, mas sem quaisquer incidentes.O até agora deputado municipal do Chega, que procura vir a ter influência na governação da cidade de Lisboa, através de uma vitória eleitoral que as sondagens mostram ser difícil, ou da aprovação de medidas, cumprindo o objetivo de elevar o partido a terceira maior força autárquica na capital, aproveitou as últimas horas para tentar convencer indecisos, antes do jantar de encerramento de campanha, que irá decorrer num restaurante lisboeta, especializado em comida tradicional portuguesa.Entre os presentes não estará o líder do Chega, André Ventura, que encerra a campanha eleitoral para as autárquicas em Viana do Castelo, onde candidata o deputado Eduardo Teixeira - que foi eleito vereador no último mandato, mas ainda nas listas do PSD -, mostrando que o partido pretende apostar forte no poder local em todo o país. No entanto, as maiores hipóteses de conquistar presidências de autarquias serão no Algarve, Alentejo, Ribatejo e Península de Setúbal..Bruno Mascarenhas: “O Chega pode ter posição decisiva na governação de Lisboa, a liderar ou a passar medidas”