Bloco de Esquerda questiona Carlos Moedas sobre apoios financeiros aos desalojados na Graça

Carolina Serrão lembra que deslizamentos já tinham acontecido e apresenta um requerimento de modo a ter respostas quanto à sustentabilidade dos edifícios. Sete pessoas foram evacuadas na quarta-feira.
Frederico Bártolo
O Bloco de Esquerda apresentou esta quinta-feira (12) um requerimento ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, na sequência do deslizamento de terras ocorrido na freguesia da Graça, que levou a uma evacuação preventiva de sete pessoas de três edifícios, após um “movimento de massas” detetado pela Proteção Civil.

Segundo informações divulgadas pela Proteção Civil Municipal, o deslizamento — motivado pela chuva intensa dos últimos dias — colocou em risco imediato vários edifícios da Rua Damasceno Monteiro, obrigando ao realojamento temporário de uma mãe e de um filho pela autarquia, enquanto os restantes desalojados recorreram a apoio familiar.

A vereadora do Bloco de Esquerda, Carolina Serrão, dirigiu-se esta quinta-feira ao local e escreveu uma nota onde pede explicações ao Executivo e relembra um "problema estrutural e recorrente." Em causa, questiona a instabilidade do talude, falhas de drenagem, que têm levado a danos em habitações e evacuações pontuais. Tal já acontecera em 2010 e 2017.

No requerimento apresentado, o Bloco de Esquerda exige esclarecimentos urgentes sobre "as avaliações técnicas já realizadas pela Proteção Civil, o grau de risco atual dos edifícios evacuados e dos restantes prédios adjacentes e quanto às medidas imediatas de estabilização da encosta. O partido adianta estar atento a uma possível "vistoria estrutural independente" e quanto "a apoios municipais às famílias afetadas."

“Não é aceitável que sucessivos alertas e episódios de instabilidade continuem sem resposta estrutural. A segurança das pessoas deve estar acima de tudo e exige planeamento, investimento e transparência”, afirmou em comunicado Carolina Serrão.

O Bloco avançou recentemente com uma moção na Câmara Municipal para o reconhecimento da tempestade Kristin como fenómeno climático extremo. Lamentou, porém, a rejeição de Carlos Moedas e dos restantes vereadores de direita de que fossem aprovados planos de reforço das infraestruturas e de garantia de apoios financeiros às populações afetadas. No caso, implicaria que o presidente da Câmara de Lisboa fizesse pressão no Governo de Luís Montenegro.

Na reunião de dia 4 da Câmara Municipal, a 13.ª do atual Executivo, o Partido Socialista também questionara Carlos Moedas sobre "o grau de preparação de Lisboa em matéria de prevenção e resposta a tempestades". Os socialistas liderados por Alexandra Leitão queriam esclarecimentos sobre as medidas adotadas na Proteção Civil e a drenagem urbana.

