Política

Balsemão:"Quando interesses políticos obscenos podem levar à descrença, a militância têm de vir ao de cima”

A afirmação consta da mensagem de abertura da primeira reunião da Comissão Política da candidatura de Marques Mendes a Belém, presidida por Francisco Pinto Balsemão
Alexandra Tavares-Teles
“Querelas maldosas provocadas e aproveitadas por interesses políticos obscenos que se alimentam das desgraças alheias, podem levar à descrença no valor do voto, à queda no desânimo e cedência à abstenção. Mas é nestes momentos que os ânimos da militância têm que vir ao de cima, ganhar pulso e cerrar fileiras”.

A  frase é de Francisco Pinto Balsemão e faz parte da  nota de abertura para a primeira reunião da comissão política da candidatura de Luís Marques Mendes a Belém, com início marcada para esta terça-feira, 16 de setembro, em Lisboa, a partir das 17:00. 

Na impossibilidade de uma presença física, por motivos de saúde, o presidente da comissão, através da mensagem, saúda o candidato e  pede um aplauso para “a encorajadora campanha eleitoral" e "para a vitória que todos, unidos, havemos de conseguir”.

Reconhecendo no entanto,  a grandeza do desafio . “Não vai ser fácil a missão que temos pela frente, com eleições autárquicas pelo caminho, a diversidade de candidatos à PR para todos os gostos e uma população ainda ferida pela calamidade dos incêndios e o brutal acidente em Lisboa com as dolorosas consequências que todos lamentamos”. Mas, acrecenta, "vamos em frente!” 

Reconhecendo-se numa comissão composta pelos social –democratas Sebastião Bugalho, José Eduardo Martins,  Rita Marques Guedes, Teresa Patrício Gouveia, Carlos Encarnação, Miguel Poiares Maduro, Arlindo Cunha e António Pinto Leite; pelo centrista  Diogo Feio; e pelos independentes  Francisco Mendes da Silva, André Sampaio,  Tiago Duarte, David Lopes, Carla Quevedo, José Gomes Mendes, Afonso Reis Cabral, Alberico Fernandes, Raquel Vaz Pinto e João Perestrelo, Pinto Balsemão  saúda o lote de  “personalidades representativas de vários setores da sociedade, onde encontro nomes de amigas e amigos de longa data e outros mais recentes, compondo um leque de valores diversificados, com relevo para o número de independentes, prova de que o candidato se expande para além do Partido, o que me parece indispensável para o exercício do cargo”.  

Eleições presidenciais
Marques Mendes
Francisco Pinto Balsemão

