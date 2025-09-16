Balsemão:"Quando interesses políticos obscenos podem levar à descrença, a militância têm de vir ao de cima”

“Querelas maldosas provocadas e aproveitadas por interesses políticos obscenos que se alimentam das desgraças alheias, podem levar à descrença no valor do voto, à queda no desânimo e cedência à abstenção. Mas é nestes momentos que os ânimos da militância têm que vir ao de cima, ganhar pulso e cerrar fileiras”. A frase é de Francisco Pinto Balsemão e faz parte da nota de abertura para a primeira reunião da comissão política da candidatura de Luís Marques Mendes a Belém, com início marcada para esta terça-feira, 16 de setembro, em Lisboa, a partir das 17:00. Na impossibilidade de uma presença física, por motivos de saúde, o presidente da comissão, através da mensagem, saúda o candidato e pede um aplauso para “a encorajadora campanha eleitoral" e "para a vitória que todos, unidos, havemos de conseguir”. Reconhecendo no entanto, a grandeza do desafio . “Não vai ser fácil a missão que temos pela frente, com eleições autárquicas pelo caminho, a diversidade de candidatos à PR para todos os gostos e uma população ainda ferida pela calamidade dos incêndios e o brutal acidente em Lisboa com as dolorosas consequências que todos lamentamos”. Mas, acrecenta, "vamos em frente!” Reconhecendo-se numa comissão composta pelos social –democratas Sebastião Bugalho, José Eduardo Martins, Rita Marques Guedes, Teresa Patrício Gouveia, Carlos Encarnação, Miguel Poiares Maduro, Arlindo Cunha e António Pinto Leite; pelo centrista Diogo Feio; e pelos independentes Francisco Mendes da Silva, André Sampaio, Tiago Duarte, David Lopes, Carla Quevedo, José Gomes Mendes, Afonso Reis Cabral, Alberico Fernandes, Raquel Vaz Pinto e João Perestrelo, Pinto Balsemão saúda o lote de “personalidades representativas de vários setores da sociedade, onde encontro nomes de amigas e amigos de longa data e outros mais recentes, compondo um leque de valores diversificados, com relevo para o número de independentes, prova de que o candidato se expande para além do Partido, o que me parece indispensável para o exercício do cargo”. .Presidenciais: Rui Moreira diz que só Marques Mendes poderá ter o seu apoio.André Ventura vai anunciar candidatura à Presidência da República