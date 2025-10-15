Autárquicas 2025. Maria Emília não tinha oposição, mas foi derrotada pelos votos em branco

À entrada para as eleições autárquicas do passado domingo (12 de outubro), Maria Emília Costa, candidata da CDU à freguesia de Moimenta da Beira (localizada no concelho homónimo, no distrito de Viseu), já sabia que ia ser eleita. Tudo porque o Tribunal Constitucional chumbou a candidatura independente Dinamizar Moimenta, e considerada favorita à vitória, por ter apresentado 87 assinaturas, um número abaixo do mínimo legal (91). Com isto, a candidata comunista tinha a eleição garantida.Há quatro anos, a CDU ficou em último na freguesia comunista e a falta de adesão dos eleitores foi manifestada também agora, não obstante a vitória de Maria Emília Costa. Como? Os votos em branco e os votos nulos foram mais do que os obtidos pela candidata.Segundo os dados do apuramento disponibilizados na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), a presidente-eleita da junta de freguesia teve 674 votos entre 1.791 eleitores (o que representa 37,63% das intenções de voto). Houve 812 cidadãos a votar em branco e 305 a optar pelos nulos. Contas feitas: 1.117 eleitores (de entre 3.006 recenseados) não pretendiam eleger Maria Emília Costa como presidente de junta.No entanto, uma análise mais aprofundada aos números disponíveis na SGMAI mostra que esta rejeição pode não ser tão surpreendente: na freguesia do concelho moimentense, a CDU ficou em último lugar nas escolhas para a câmara municipal (com 37 votos) e para a Assembleia Municipal (78). Em 2021, o resultado tinha sido ainda menos positivo: 29 votos para a câmara municipal e 74 para a assembleia.Candidaturas sem oposição não são inéditas, mas é raroApesar da peculiaridade deste caso, houve várias candidaturas sem oposição a ir a votos -- ainda que com resultados diferentes.Por exemplo, em Faro do Alentejo (no concelho alentejano de Cuba), o candidato da CDU concorreu sozinho depois de em 2021 ter sido eleito pela primeira vez. Em ambas as vezes, Diogo Machado venceu com maioria absoluta, mas agora entrou na corrida sem ninguém a desafiá-lo. Teve 271 votos de entre 333 possíveis.Mais a norte, e no próprio concelho de Moimenta da Beira, houve mais oito casos além do da freguesia homónima. Em todos, o desfecho foi bem diferente, com o partido ou movimento independente a vencer sem contestação.Segundo dados avançados pela Antena 1 em setembro, a nível nacional existiram 335 candidaturas assinaturas sem oposição, sendo que o PSD (que venceu as eleições a nível nacional) foi quem mais candidatos sem concorrência apresentou, em 183 freguesias em todo o país..Cinco conclusões das autárquicas de 2025.Confira aqui os resultados das Autárquicas 2025 em todos os concelhos e freguesias