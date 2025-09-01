Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Zorrinho quer tirar Évora da “situação periclitante” em que considera estar o concelho alentejano.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Autárquicas. Carlos Zorrinho: “Évora está muito fragmentada e isso faz com que acredite pouco em si”

Após ser eurodeputado, o ex-secretário de Estado aventura-se no poder local, tentando vencer em Évora, que escapou por pouco ao PS. Prioridade é dinamizar uma cidade que considera estar estagnada.
Rui Miguel Godinho
Autárquicas 2025

