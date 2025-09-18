Autárquicas. Bloco a solo em Faro porque “historial político de António Pina não dava garantias”

Ao Diário de Notícias, António Pina, candidato socialista a Faro, disse “não estar disposto a juntar-se a toda a esquerda”. Tendo exercido contactos junto do Livre, a farpa foi direta ao Bloco de Esquerda. “Nunca falaram connosco, mas soubemos que não estaria aberto a coligações com o Bloco. De qualquer modo, o historial político de António Pina não nos dava garantias. A gestão em Olhão foi de autocracia, de soberba, com problemas políticos nos últimos dois mandatos”, refere ao DN, José Moreira, candidato do Bloco de Esquerda a Faro. Vincando a ambição “difícil” de o partido ter vereadores em Faro, salienta que o resultado eleitoral do Chega, que tem sedimentado bases no Algarve, é “imprevisível” porque é um partido que se “baseia numa figura.” O professor universitário na Universidade do Algarve lamenta a falta de construção pública em Faro, um quase “deserto”, pede “alocação financeira que apoie o arrendamento de emergência” e rejeita ter de usar a reserva agrícola para construção: “Isso é uma posição do partido Chega. Fala em terrenos não utilizados, mas não pensam que essas terras são férteis e devem ser aproveitadas para a subsistência agrícola.”Considerando que a “medida se paga a si mesmo, por se diminuírem automóveis e degradação de vias”, José Moreira vinca a “preferência à rede de transportes públicos”, que quer tornar “gratuitos”, aumentando serviços a pedido também para idosos e transporte escolar. O bairro da Horta da Areia tem sido protagonista na campanha, porque PSD, Chega e PS mencionam querer uma marina na frente ribeirinha. José Moreira pede dignidade. “Desde 1999 que o bairro é antigo, é provisório há 40 anos, essas pessoas precisame de habitação social, é um compromisso. Quanto à marina, opomo-nos fortemente. A fazer-se um porto de recreio deve ser feito o porto comercial, que não implica novas dragagens e não atenta contra a ria de Faro”, perspetivou o docente de Química, que garante atenção ao espaço público em oposição ao desleixo atual que, considera, poder ser a “razão para o PSD poder perder as eleições. Diz que os números desmentem a sensação de insegurança e que a imigração é conveniente para os “empresários” por terem “mão de obra clandestina.”.Autárquicas. António Pina, do PS: "As pessoas deixam-me o desafio de fazer em Faro o que fiz em Olhão".Autárquicas. Livre aposta em ter 10% de habitação pública em Faro e pede estudos sobre a Ria Formosa