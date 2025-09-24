Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inês de Sousa Real é a líder do PAN. Foto: Leonardo Negrão
Política

AR vota iniciativa do PAN para impor pulseiras eletrónicas aos condenados por incendiarismo

O partido de Inês de Sousa Real argumenta que é preciso uma "resposta holística" para o "incendiarismo" (fogo posto), que, lembra, é responsável por 84% do total de área ardida em 2024.
Vítor Moita Cordeiro
