António José Seguro foi eleito Presidente com a maior votação de sempre
Gerardo Santos
Política

António José Seguro foi eleito Presidente com a maior votação de sempre

António José Seguro foi eleito com a maior votação de sempre num político em Portugal. Ventura ficou acima dos 30% - com votos de eleitores de Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes - e reclama liderança da direita. Luís Montenegro pede estabilidade e espera “três anos e meio sem eleições”
Publicado a
Loading content, please wait...
André Ventura
Presidente da República
António José Seguro
edição impressa
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt