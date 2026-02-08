André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025
FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025

O candidato presidencial superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral a votação global obtida pelo seu partido nas legislativas de 2025.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O presidente do Chega, André Ventura, derrotado este domingo, 8 de fevereiro, na segunda volta das eleições presidenciais, superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral a votação global obtida pelo seu partido nas legislativas de 2025.

Pelas 22h10, quando faltava apurar os resultados de 23 freguesias e 8 consulados, André Ventura tinha acima de um milhão e 720 mil votos, cerca de 33,2% dos votos expressos, segundo dados provisórios da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

O Chega, partido fundado em 2019, obteve nas legislativas antecipadas de 18 de maio de 2025 a sua maior votação em eleições nacionais, somando no total 1.437.881 votos, correspondentes a 22,75% do total, e elegeu 60 deputados, a segunda maior bancada parlamentar.

Nessas eleições, a AD (PSD/CDS-PP) foi a força mais votada, com 1.971.602 votos, 31,20% do total, e elegeu 88 deputados, a que se somam 36.886 votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, com mais três parlamentares eleitos.

Na primeira volta destas eleições presidenciais, realizada há três semanas, em 18 de janeiro, André Ventura foi o segundo mais votado, com 1.327.021 votos, 23,52% dos votos expressos.

André Ventura, antigo militante do PSD, foi também candidato nas eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021, nas quais ficou em terceiro lugar, com 497.746 votos, 11,93% dos votos expressos, atrás de Ana Gomes e do Presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nas legislativas de 06 de outubro de 2019, as primeiras a que concorreu, o Chega obteve 67.502 votos, 1,29% do total, e elegeu um deputado, o próprio André Ventura.

O Chega subiu para 12 eleitos nas legislativas antecipadas de 24 de janeiro de 2021, em que foi o terceiro partido mais votado, com 399.659 votos, 7,18% do total.

Nas legislativas antecipadas de 10 de março de 2024, aumentou novamente a sua representação parlamentar, para 50 deputados, com 1.169.781 votos, 18,06% do total, resultado que seria ultrapassado no ano seguinte, nas legislativas de 2025.

André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025
António José Seguro é o Presidente da República com maior número de votos de sempre
André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025
Opiniões após as projeções dos resultados das presidenciais
Chega
André Ventura
Presidenciais 2026
Legislativas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt