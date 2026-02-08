André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025

O presidente do Chega, André Ventura, derrotado este domingo, 8 de fevereiro, na segunda volta das eleições presidenciais, superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral a votação global obtida pelo seu partido nas legislativas de 2025.Pelas 22h10, quando faltava apurar os resultados de 23 freguesias e 8 consulados, André Ventura tinha acima de um milhão e 720 mil votos, cerca de 33,2% dos votos expressos, segundo dados provisórios da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.O Chega, partido fundado em 2019, obteve nas legislativas antecipadas de 18 de maio de 2025 a sua maior votação em eleições nacionais, somando no total 1.437.881 votos, correspondentes a 22,75% do total, e elegeu 60 deputados, a segunda maior bancada parlamentar.Nessas eleições, a AD (PSD/CDS-PP) foi a força mais votada, com 1.971.602 votos, 31,20% do total, e elegeu 88 deputados, a que se somam 36.886 votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, com mais três parlamentares eleitos.Na primeira volta destas eleições presidenciais, realizada há três semanas, em 18 de janeiro, André Ventura foi o segundo mais votado, com 1.327.021 votos, 23,52% dos votos expressos.André Ventura, antigo militante do PSD, foi também candidato nas eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021, nas quais ficou em terceiro lugar, com 497.746 votos, 11,93% dos votos expressos, atrás de Ana Gomes e do Presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa.Nas legislativas de 06 de outubro de 2019, as primeiras a que concorreu, o Chega obteve 67.502 votos, 1,29% do total, e elegeu um deputado, o próprio André Ventura.O Chega subiu para 12 eleitos nas legislativas antecipadas de 24 de janeiro de 2021, em que foi o terceiro partido mais votado, com 399.659 votos, 7,18% do total.Nas legislativas antecipadas de 10 de março de 2024, aumentou novamente a sua representação parlamentar, para 50 deputados, com 1.169.781 votos, 18,06% do total, resultado que seria ultrapassado no ano seguinte, nas legislativas de 2025..António José Seguro é o Presidente da República com maior número de votos de sempre.Opiniões após as projeções dos resultados das presidenciais