André Ventura aparece na campanha ao terceiro dia

André Ventura, presidente do Chega entrou ao terceiro dia na campanha, mas em Reguengos de Monsaraz, e justificou com motivos “pessoais e familiares” não ter estado com os candidatos no início dos contactos com a população. “Houve uma razão, uma razão que é de natureza pessoal e familiar e que eu entendo que não tenho de estar a partilhar. Também sou humano, sou líder do partido Chega, mas também sou uma pessoa, também tenho uma vida, também tenho vicissitudes, também tenho família e o tempo não espera, e o tempo é o que é, e há momentos na vida em que nós temos de fazer escolhas, mesmo que isso tenha às vezes custos políticos”, disse ao chegar à campanha de Raquel Silva.Tal como no dia anterior, o Chega fez-se representar em Viana do Alentejo, onde acredita que Rui Cardoso, deputado de 23 anos e um dos mais influentes da juventude do partido, possa ganhar. Nas últimas Autárquicas, a CDU reconquistou o concelho ao PS. Aliás, as incursões ao Alentejo têm sido programadas pelo partido como aposta forte, visto o aumento em votação nas Legislativas, incidindo, muitas vezes, na temática da Imigração. “Estamos a varrer o que é a CDU e o PS do Alentejo. Somos um muro contra a esquerda. Nestas eleições, vão desaparecer ainda mais. Vamos limpar Portugal e tornar este país um país digno de viver”, disse Ventura.Em Sintra, na quarta-feira, Rita Matias foi questionada sobre a ausência de Ventura na comitiva e viu comerciantes negarem-lhe a entrada em lojas..Ex-deputado do Chega Mithá Ribeiro desistiu da candidatura à Câmara de Pombal.Cobertura televisiva das Legislativas alterou-se após incidente de saúde de Ventura, diz a ERC