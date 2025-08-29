Amadora. Pinto Luz marca presença em campanha de Suzana Garcia após a ter contraditado no caso Cova da Moura

A assessoria de Imprensa de Suzana Garcia comunicou esta sexta-feira, dia 29 de agosto, que a candidata apoiada por PSD, CDS-PP, MPT, PPM e RIR para a Amadora terá uma ação de campanha na Cova da Moura na segunda-feira, onde será ladeada por Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação.Esta mesma comunicação surpreende por dois motivos. Em primeiro lugar, por poder ser considerada uma ilegalidade que um ministro em funções faça propaganda eleitoral, passível de coima e de uma pena que pode chegar a dois anos de prisão.Em Sintra, Marco Almeida promoveu uma ação de campanha com o ministro da Agricultura e o Partido Socialista queixou-se da decisão do PSD. Confrontada pelo Público, a assessoria de Imprensa reconheceu tratar-se de um erro e que não seria como ministro que José Manuel Fernandes marcaria presença, recusando, portanto, ilegalidade ou qualquer parcialidade.O DN contactou a assessoria de Imprensa de Suzana Garcia que salientou o facto de na menção à imprensa não se intitular Pinto Luz como ministro. Também fonte do ministério das Infraestruturas e Habitação confirmou ao DN que Pinto Luz irá a essa visita na segunda-feira com a função de vogal da Comissão Política Nacional do PSD. Resta saber se estes esclarecimentos são suficientes para impedir que o caso levante dúvidas.Em segundo prisma, a posição de apoio a Suzana Garcia surge na sequência de uma oposição entre a candidata e o ministério. Na passada segunda-feira, Garcia tinha prometido erradicar o bairro da Cova da Moura durante o próximo mandato, onde já entrou com um veículo blindado numa ação de campanha para afirmar, hiperbolicamente, a criminalidade ali como um problema, dizendo ter um acordo com o Governo de Luís Montenegro nesse sentido. “Já tenho um programa feito com o Ministério das Infraestruturas. Estamos a trabalhar há uns três meses na erradicação da Cova da Moura e vou mesmo erradicar aquilo tudo”, disse em declarações à Lusa. Fonte do Governo desmentiu essa mesma informação ao Observador, rejeitando que "exista qualquer acordo para demolições.".Suzana Garcia. Direção do PSD hesita com candidatura polémica na Amadora.Pinto Luz reage à manchete DN. “Não encontrámos”, diz sobre carta que confirma pagamento da TAP à Azul