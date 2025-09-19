Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
TAP vai ser privatizada.
TAP vai ser privatizada.FOTO: Paulo Spranger / Global Imagens
Política

Alteração ao concurso de privatização da TAP rejeitada no Parlamento

Chega aliou-se ao PSD para votar contra a proposta da esquerda. PS, que teve condições negociadas com o Governo, absteve-se. Privatização avança.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O processo de privatização da TAP em concurso não terá alterações via Parlamento. O debate desta sexta-feira, 19 de setembro, requerido há cinco semanas por PCP, Livre e Bloco de Esquerda, foi rejeitado na Assembleia da República. Chega, IL, PSD e CDS-PP votaram contra e garantiram que o processo não sofre alterações.

O PS tinha pedido ao Governo para que a companhia mantivesse a área de manutenção de aeronaves em Portugal e que, além disso, continuasse a comprar bens e serviços a centenas de fornecedores nacionais.

Tal como avançou o DN, o PS também vincou, à semelhança do Chega, que se devem manter rotas para as ilhas e para a diáspora, exigindo a recuperação dos 3,2 mil milhões de euros que o Estado injetou na companhia.

Como tal, os socialistas abstiveram-se, viabilizando, portanto, a medida, mesmo que o Chega tivesse alterado o sentido de voto. O JPP absteve-se também.

De votos favoráveis apenas os partidos de esquerda, Livre, PCP e Bloco de Esquerda e o PAN.

O decreto-lei para a privatização de 49,9 por cento da TAP prevê que o investidor privado possa ficar com mais do que 44,9 por cento da companhia, adquirindo o que os trabalhadores não comprarem dos cinco por cento que têm reservados. Lufthansa, Air France-KLM e IAG são as maiores interessadas na compra da TAP.

Contrariada a reapreciação da privatização, o processo segue o seu curso, sem deslizes temporais consequentes.

