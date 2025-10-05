Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Na manhã de 5 de Outubro de 1910, os populares nas ruas juntaram-se aos militares para celebrar a mudança de regime.
Na manhã de 5 de Outubro de 1910, os populares nas ruas juntaram-se aos militares para celebrar a mudança de regime.FOTO: Arquivo DN
Política

5 de Outubro. A “aliança da carbonária com o republicanismo radical” que derrubou a monarquia

A revolução que trouxe a República fez 115 anos. O historiador Fernando Rosas conta como foi esse dia, que o DN noticiou, quais as causas e o que aconteceu após a queda de um regime que durou 16 anos.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
História
5 de Outubro
Implantação da República
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt