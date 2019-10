Vice do PSD assina petição para que Rio fique na liderança

"Queremos que Rui Rio continue como líder do PSD." Este é o título de uma petição que foi posta a correr online e que já tem entre os subscritores pelo menos um vice-presidente do partido, David Justino.

A notícia foi avançada pelo JN e, segundo o DN confirmou junto dos próprios, foi assinada por David Justino mas também por António Capucho. O JN refere também as assinaturas de Fernando Negrão (ainda líder parlamentar do partido) e Luís Filipe Menezes, que o DN não conseguiu confirmar.

O texto da petição diz que "Rui Rio é um político diferente, além dos atributos de integridade e honestidade, tem uma predisposição para servir Portugal".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dado que "não há hoje alguém com mais legitimidade do que Rui Rio para liderar o PSD", existem "imensas razões para Rui Rio manter se como líder do PSD". "Nas últimas eleições europeias, que foram há 5 meses, o PSD teve uma recuperação de 6% com Rui Rio a liderar relativamente aos resultados anteriores."

Além do mais, "o PSD está com um grave problema de quadros com dimensão nacional e actualmente não há nenhuma outra figura que valha mais no país que Rui Rio".

E, "no que diz respeito ao Parlamento, o PSD não pode continuar a ter uma bancada desfasada do seu líder partidário nem continuar a ter um líder partidário que não seja deputado".

Ou seja: "Um novo lider do PSD iria estar insatisfeito com os deputados escolhidos por Rui Rio e isso permitiria a que António Costa continue seu hemiciclo a esfregar as mãos de contente".

Portanto, "a realidade é que o PSD aguentou se, de facto, nas últimas legislativas, não obstante de todos obstáculos e situações prejudiciais sucedidas e aguentou se contra tudo e contra todas as expectativas" e "esse mérito deve-se a Rui Rio".

Às 20.45, a petição tinha 901 assinaturas.