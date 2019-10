Secretários de Estado. A dança das cadeiras, ministério a ministério

Segurança reforçada com juiz 'espião' e operacional da Proteção Civil

Naquele que é o maior governo de sempre em democracia (70 pessoas ao todo), o número de secretários de Estado passou de 42 para 50, em parte porque há dois ministérios novos (Coesão e Modernização do Estado). Nuns a renovação é total (no ministério da Administração Interna, por exemplo) e noutros não existe de todo (ministério das Infraestruturas, de Pedro Nuno Santos). Mário Centeno chefia o ministério mais misógino de todos, do das Finanças: cinco homens (o ministro e quatro secretários de Estado).

Primeiro-ministro (António Costa)

Fica

Duarte Cordeiro (secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares)

Muda-se

Tiago Antunes (o novo secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro era até agora secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros)

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital (Pedro Siza Vieira)

Ficam

João Neves (secretário de Estado adjunto e da Economia)

João Torres (secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor)

Novos

Rita Marques (secretária de Estado do Turismo)

André de Aragão Azevedo (secretário de Estado para a Transição Digital )

Transfere-se

Ana Mendes Godinho (a ainda secretária de Estado do Turismo foi promovida a ministra do Trabalho e Segurança Social)

Ministério dos Negócios Estrangeiros (Augusto Santos Silva)

Ficam

Ana Paula Zacarias (secretária de Estado dos Assuntos Europeus)

Teresa Ribeiro (secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação)

Eurico Brilhante Dias (secretário de Estado da Internacionalização)

Nova

Berta Ferreira Milheiro Nunes (secretária de Estado das Comunidades Portuguesas)

Sai

José Luís Carneiro (secretário de Estado das Comunidades sai do Governo para assumir o lugar de deputado e secretário-geral adjunto do PS)

Ministra de Estado e da Presidência (Mariana Vieira da Silva)

Fica

Rosa Monteiro (secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade)

Novos

André Moz Caldas (secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros)

Cláudia Pereira (secretária de Estado para a Integração e as Migrações)

Muda-se

Tiago Antunes (o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros foi para secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro)

Sai

Luís Goes Pinheiro (deixa a secretaria de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa)

Ministro de Estado e das Finanças (Mário Centeno)

Ficam

Ricardo Mourinho Félix (secretário de Estado Adjunto e das Finanças)

António Mendonça Mendes (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)

João Leão (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)

Álvaro Novo (secretário de Estado do Tesouro)

Muda-se

Maria de Fátima de Jesus Fonseca (mantém-se secretária de Estado mas agora da Inovação e da Modernização Administrativa, que passa a estar na tutela do novo ministério da Modernização do Estado).

Ministro da Defesa Nacional (João Gomes Cravinho)

Novos

Jorge Seguro Sanches (secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional)

Catarina Sarmento Castro (secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes)

Sai

Ana Santos Pinto (secretária de Estado da Defesa Nacional)

Ministro da Administração Interna (Eduardo Cabrita)

Novos

Antero Luís (secretária de Estado adjunto e da Administração Interna)

Patrícia Gaspar (secretária de Estado da Administração Interna)

Sai

Isabel Oneto (secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna)

Muda-se

Carlos Miguel (o até agora secretário de Estado das Autarquias Locais passa a secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional no novo ministério da Coesão Territorial)

Ministério da Justiça (Francisca Van Dunen)

Novo

Mário Belo Morgado (secretário de Estado Adjunto e da Justiça)

Fica

Anabela Pedroso (secretária de Estado da Justiça)

Sai

Helena Mesquita Ribeiro (secretária de Estado adjunta e da Justiça)

..................

(NOVO) Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (Alexandra Leitão)

Entram

José Couto (secretário de Estado da Administração Pública)

Jorge Botelho (secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local)

Muda-se

Maria de Fátima de Jesus Fonseca (será a nova secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Era secretária de Estado da Administração Pública no ministério das Finanças).

..............

Ministro do Planeamento (Nelson de Souza)

Muda-se

José Gomes Mendes (será o novo secretário de Estado do Planeamento. Era até agora secretário de Estado adjunto e da Mobilidade no ministério do Ambiente)

Muda-se

Maria do Céu Albuquerque (até agora secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Foi agora promovida a ministra da Agricultura)

............

Ministério da Cultura (Graça Fonseca)

Novo

Nuno Artur Silva (secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media)

Mantém-se

Ângela Carvalho Ferreira (secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural)

...........

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Manuel Heitor)

Mantém-se

João Sobrinho Teixeira (secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior)

..................

Ministro da Educação (Tiago Brandão Rodrigues)

Ficam

João Costa (secretário de Estado Adjunto e da Educação

João Paulo Rebelo (secretário de Estado da Juventude e Desporto)

Entra

Susana Amador (secretária de Estado da Educação)

Muda-se

Alexandra Leitão (foi promovida de secretária de Estado adjunta e da Educação para ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública)

.............

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (Ana Mendes Godinho)

Fica

Miguel Filipe Pardal Cabrita (secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional)

Ana Sofia Antunes (secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência)

Novos

Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos (secretário de Estado da Segurança Social)

Rita da Cunha Mendes (secretária de Estado da Inclusão e Ação Social)

Sai

Claúdia Joaquim (secretária de Estado da Segurança Social)

................

Ministra da Saúde (Marta Temido)

Novos

Jamila Madeira (secretária de Estado adjunta da Saúde)

António Lacerda Sales (secretário de Estado da Saúde)

Saem

Francisco Ramos (secretário de Estado Adjunto e da Saúde)

Raquel Duarte (secretária de Estado da Saúde)

...................

Ministro do Ambiente e Ação Climática (José Pedro Matos Fernandes)

Fica

João Galamba (secretário de Estado adjunto e da Energia)

Novos

Inês dos Santos Costa (secretária de Estado do Ambiente)

João Paulo Marçal Lopes Catarino (secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território)

Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro (secretário de Estado da Mobilidade)

Saem

João Ataíde (secretário de Estado do Ambiente)

Célia Ramos (secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza)

Muda-se

José Mendes (deixa de ser secretário de Estado da Mobilidade e passa a ser agora secretário de Estado do Planeamento no ministério com o mesmo nome).

..................

Ministro das Infraestruturas e da Habitação (Pedro Nuno Santos)

Ficam

Alberto Souto de Miranda (secretário de Estado adjunto e das Comunicações)

Jorge Delgado (secretário de Estado das Infraestruturas)

Ana Pinho (secretária de Estado da Habitação)

......................

(NOVO) Ministério da Coesão Territorial (Ana Abrunhosa)

Muda-se

Carlos Miguel (será o novo secretário de Estado adjunto e do Desenvolvimento Regional. Até agora tinha sido secretário de Estado das Autarquias Locais, no ministério da Administração Interna)

Entra

Isabel Ferreira (secretária de Estado da Valorização do Interior)

................

Ministra da Agricultura (Maria do Céu Albuquerque)

Novo

Nuno Tiago dos Santos Russo (secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)

Saem

Luís Medeiros Vieira (secretário de Estado da Agricultura e Alimentação)

Miguel João de Freitas (secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)

.................

Ministro do Mar (Ricardo Serrão Santos)

Fica

José Apolinário (secretário de Estado das Pescas)