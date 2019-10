Ana Catarina Mendes líder parlamentar, José Luís Carneiro 'número 2' do PS

Novo Governo. Costa reúne-se hoje com Marcelo

ministério do mar

O ex-eurodeputado socialista Ricardo Serrão Santos vai ser o novo ministro do Mar, no executivo de António Costa, confirmou o DN, depois da notícia avançada pela Antena Um/Açores.

Este professor universitário, cientista do mar, tem uma ligação antiga às questões do Mar, tendo sido diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Na altura esta foi uma das mais-valias apresentadas pelo PS aquando da sua integração na lista às europeias de 2014.

No Parlamento Europeu, o futuro governante esteve nas comissões das Pescas e da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

Ricardo Serrão Santos substitui no cargo Ana Paula Vitorino, que deixa o executivo. A atual governante será uma vítima do familygate, o caso que penalizou o PS e o Governo, depois de acusações feitas aos socialistas por construírem uma teia de relações familiares em torno do executivo.

Vitorino é casada com o ainda ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e os dois estão no atual Governo desde o início, sem que na altura se levantassem questões.