Recorde de eleitores, muitos candidatos e votos de "protesto"

As urnas abriram às 8.00 e fecham às 19.00 (uma hora mais tarde nos Açores. Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na XIV legislatura e de onde sairá o novo Governo.

Os novos deputados deverão tomar posse na penúltima semana deste mês, a repetirem-se os prazos de há quatro anos. Nestas legislativas concorrem 20 partidos políticos e uma coligação - o maior número de sempre - mas só 15 surgem em todos os círculos eleitorais.