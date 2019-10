PSP mobiliza 8000 polícias para garantir "segurança e serenidade"

A PSP mobilizou oito mil polícias para garantir que o processo eleitoral de domingo decorra com "segurança e serenidade", anunciou este sábado a direção nacional daquela força de segurança.

"Segurança ato eleitoral 06 de outubro 2019" é o nome da operação montada pela PSP a nível nacional que visa "acautelar a fluidez do trânsito, garantir a segurança de pessoas e bens, bem como prevenir a ordem e tranquilidade públicas", adianta a polícia em comunicado.

No âmbito desta operação, a PSP irá ter "especial atenção" ao eventual aumento do volume de trânsito, particularmente nas últimas horas do período de votação, "à segurança de pontos sensíveis, com prioridade para os meios de telecomunicações e infraestruturas críticas fundamentais".

Os agentes da PSP estarão também empenhados na "manutenção da ordem pública durante e após o ato eleitoral" e na distribuição dos boletins pelas assembleias de voto à sua responsabilidade no Continente e a sua recolha posterior e entrega nas Câmaras Municipais.

Nas Regiões Autónomas, a PSP é responsável por toda a distribuição e recolha dos boletins de voto de todas as assembleias de voto, refere-se no comunicado.

A PSP irá assegurar também a "segurança global das instalações" da Direção dos Serviços das Tecnologias de Informação e Comunicação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e do local onde vão decorrer os trabalhos de escrutínio do ato eleitoral.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são chamados no domingo às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.

Os portugueses vão eleger 230 deputados, divididos por 22 círculos (18 no Continente, dois nas regiões autónomas e círculos da emigração -- Europa e Fora da Europa).