PSD elege novo líder parlamentar em 17 de setembro

A eleições, que irão escolher o sucessor de Rui Rio como líder parlamentar, chegaram a estar marcadas para março, mas foram adiadas devido à pandemia de covid-19 e, depois, para a atual direção concluir a reestruturação administrativa no grupo parlamentar e na sede.

De acordo com a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a eleição da Comissão Permanente dos Coordenadores e Vice-Coordenadores da Direção do Grupo Parlamentar decorrerá entre as 15:00 e as 18:00 de 17 de setembro, na Assembleia da República, e as listas devem ser apresentadas até às 18:00 do dia 15 de setembro.

Quando as eleições para a direção da bancada estiveram marcadas para 19 de março - Rio tinha assegurado que deixaria o cargo depois do congresso e de concluir uma reorganização interna -, o primeiro vice-presidente do grupo Adão Silva apresentou-se então como o único candidato.

Fonte oficial do PSD confirmou à agência Lusa que Rui Rio não será recandidato, até porque se pretendesse continuar não haveria necessidade de convocar eleições, uma vez que os mandatos dos líderes parlamentares do PSD são de dois anos e o atual líder foi eleito em novembro de 2020 com 89,9% de votos favoráveis.