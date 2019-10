PS fala "numa grande vitória"

Na primeira reação da noite às projeções sobre nas eleições legislativas de hoje, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, começou por "saudar todos os portugueses que se deslocaram às urnas", "em particular a todos quantos deram uma grande vitória ao PS".

Ana Catarina Mendes sublinhou que "tudo aponta para uma claríssima vitória no PS", para que os socialistas possam continuar "com um governo de estabilidade liderado pelo PS". "Os portugueses votaram pela estabilidade", palavra que repetiu insistentemente.

A socialista quis ainda apontar "a derrota histórica do conjunto do PSD e do CDS, da direita em Portugal".

"O PS está em condições de assegurar aos portugueses que governará em estabilidade nos próximos quatro anos. É isso que os portugueses querem", insistiu, perante as perguntas dos jornalistas.