PS perde maioria absoluta. Direita tem mais mandatos do que a esquerda

Fechada a contagem de votos nos Açores, o PS falhou a maioria absoluta, recolhendo 39,1% dos votos e 25 mandatos - perde cinco mandatos e fica a quatro da maioria absoluta. É a primeira vez, nos últimos 20 anos, que os socialistas não têm uma maioria absoluta.

Mas as contas podem ser mais complicadas: a soma dos mandatos dos partidos à direita é superior à soma dos partidos da esquerda. O PSD, o CDS, o Chega, o PPM e a Iniciativa Liberal juntos somam 28 mandatos. O PS e o Bloco de Esquerda somam 27 assentos no Parlamento regional. Sobra o PAN, que não se identifica como de direita nem de esquerda.

Atrás do PS, o PSD obteve 33,7% dos votos (mais 3% do que há quatro anos), elegendo 21 mandatos.

O CDS mantém-se como terceira força política, com 5,5% e três mandatos (perde um).

O Chega, que se estreia nas eleições regionais dos Açores, é a quarta força política com 5% dos votos e dois mandatos.

O BE tem 3,8% e elege também dois deputados, um resultado praticamente igual ao de há quatro anos.

PPM e Iniciativa Liberal (outro estreante) elegem um deputado, tal como o PAN, que fica com um assento no Parlamento. A CDU perde o único deputado que tinha na Assembleia legislativa regional.

José Manuel Bolieiro: "Total disponibilidade para assumir responsabilidades"

José Manuel Bolieiro, líder do PSD Açores, já reagiu aos resultados eleitorais deste domingo e deixou aberta todas as hipóteses, nomeadamente a de um governo de direita. Afirmando uma "total disponibilidade para assumir responsabilidades", Bolieiro disse que está aberto ao diálogo, mas que não fará nada de forma unilateral e antes de falar com os restantes partidos.

Coube a Rui Rio, líder do PSD, a primeira reação aos resultados oficiais. O presidente social-democrata destacou a queda do PS ("muitíssimo abaixo das expectativas") e a subida do PSD (um "resultado francamente positivo") e concluiu que a "governabilidade dos Açores não é simples" após estas eleições. Rio não se abalançou muito a falar sobre possíveis coligações - "não me quero intrometer numa questão que cabe à comissão política regional" - e também disse que "não é fácil conseguir juntar todos os partidos à direita", que sai destas eleições muito fracionada, mas não afastou nenhum cenário. "A comissão política regional há de equacionar o que fazer", rematou.

Logo a seguir a Rui Rio falou António Costa. O secretário-geral socialista destacou, mais que uma vez, que esta é a sétima vitória consecutiva do PS nas eleições regionais e escusou-se a apontar um caminho para a governabilidade do arquipélago, afirmando que o PS Açores "goza de total autonomia" para construir as soluções governativas que entender. Sobre o mesmo assunto, ainda citou Rui Rio, que falou momentos antes: "Matematicamente o PS ficou em primeiro e o PSD ficou em segundo".

Já o líder do CDS, que perde um deputado mas mantém a posição de terceira força política, defendeu que estes resultados mostram que as notícias sobre a morte do partido foram "manifestamente exageradas". Para Francisco Rodrigues dos Santos o partido "provou que à direita lidera o CDS-PP".

Pelo Chega, André Ventura sustentou que o "povo açoriano está a libertar-se do socialismo, que é crónico, difícil e corrupto muitas vezes na região, como no continente". "Hoje damos um grande passo na luta contra a corrupção. E não tenho dúvidas de que o Chega é o grande responsável", afirmou.

Os resultados nos dez círculos eleitorais

Na maior ilha dos Açores, São Miguel, o PS teve 38,9% dos votos e garantiu nove mandatos. O PSD averbou um resultado de 36,6% e também nove mandatos.

Com 5,5% o Chega ganhou em São Miguel um dos seus dois assentos. Também o BE, com 4,3%, assegurou um mandato em São Miguel.

Já no círculo de compensação (que contabiliza os votos que não serviram para eleger nos restantes círculos), os cinco lugares disponíveis foram atribuídos ao Bloco de Esquerda, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e PAN.

O primeiro círculo a fechar foi o da mais pequena ilha do arquipélago, o Corvo, onde a coligação PPM-CDS obteve 40% dos votos, o PS 35,1%, o PSD 22,3% e a CDU 0,7%. Este círculo elege dois assentos parlamentares: um foi para a coligação, outro para o PS.

No Faial o PSD recolheu 41% dos votos e dois mandatos. O PS teve 30,3% e elegeu também dois deputados. Na terceira posição, a CDU teve 8,7% dos votos, o CDS 5,9%, o BE 3,6%, o Chega 2,9%, o PPM 2,6%, o PAN 1,5.

Na Graciosa, o PS garantiu dois lugares na Assembleia Legislativa com 47,4% dos votos, o PSD teve 41,6% e elegeu um deputado.

Em Santa Maria o PS garantiu dois dos três mandatos, com 43,9%. O PSD fica com um, com 23,2% dos votos.

Em São Jorge, o PS foi o partido mais votado, com 32% dos votos, seguido de perto pelo CDS, com 31,6%. Já o PSD recolheu 18,4% dos votos. Cada um destes partidos elegeu um deputado à Assembleia Legislativa.

Nas Flores, o PS teve 30% dos votos e elegeu um lugar. O PSD teve 28,2 e obteve um mandato. O PPM elegeu um dos seus representante na Assembleia Legislativa regional, por este círculo com 18,2% dos votos. Nota mais saliente da votação neste círculo: a CDU perdeu aquele que era o seu único deputado, que há quatro anos foi eleito precisamente pelas Flores.

Na Terceira, que elege dez lugares, o PS ficou com cinco, com 41,2% dos votos. O PSD obtém quatro lugares, com 28,4% e o CDS um, com 9,4% votos.

Em atualização