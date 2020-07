Contra cortes de salários. PCP diz não ao Orçamento Suplementar

João Oliveira, líder da bancada do PCP, anunciou o chumbo do PCP ao Orçamento Suplementar.

O PCP vai votar contra o Orçamento Suplementar na votação final que acontece já esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo líder da bancada do partido, João Oliveira, no Parlamento, na tarde desta quinta-feira, mas na prática o documento deverá ser aprovado, uma vez que o PSD já fez saber que "em nome do interesse nacional" dará o seu aval.

"O PCP não aprova um Orçamento que consagra o prolongamento do corte de salários a centenas de milhares de trabalhadores, que podem chegar ao fim do ano com a perda acumulada de dois ou três salários, ao mesmo tempo que se canalizam milhões e milhões para o grande capital", afirmou o deputado comunista.

E sublinhou que o PCP fez o que se impunha: "Denunciou os seus limites e insuficiências [do documento], apresentou propostas para as ultrapassar, desmascarou os objetivos das forças reacionárias e a demagogia que os acompanha, bateu-se até ao fim para que não se desperdiçasse nenhuma possibilidade de concretizar avanços e, perante a visível convergência de posicionamento entre PS e PSD, afirmou a urgência da política alternativa de que o País precisa."

João Oliveira lembrou também que, na discussão da especialidade, o PCP apresentou mais de 50 propostas para dar resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, mas também para "afastar aquilo que de negativo a proposta do Governo continha", mas o que vingou foi uma proposta "virada para o grande capital".

"O que se nega aos trabalhadores em salários e na defesa dos seus postos de trabalho, o que falta em resposta aos micro e pequenos empresários para assegurar a sua sobrevivência, o que falta em proteção social para acudir à situação dramática que centenas de milhares de portugueses enfrentam, tudo o que se nega, falta ou é mitigado na resposta aos problemas dos trabalhadores sobra escandalosamente na parcela de apoio aos grupos económicos", disse o líder dos deputados comunistas, salientando ainda a convergência entre o PS e o PSD.

Jerónimo já tinha dado sinais

Os comunistas já tinham avançado qual seria o seu sentido de voto em relação ao Orçamento Suplementar, a 28 de junho, depois da reunião do Comité Central em que ficou decidido que o PCP avançará com um candidato próprio às presidenciais de 2021.

"O PCP absteve-se na fase de generalidade da proposta de Orçamento Suplementar com a ideia de que na discussão na especialidade fosse possível encontrar manifestações de avanço, de garantia de direitos, de proibição de despedimentos e de medidas de proteção social para quem tudo perdeu. Verificamos que muitas destas matérias não estão lá na proposta, o que leva a uma preocupação natural", referiu o secretário-geral comunista. Jerónimo de Sousa acrescentou que se essas propostas não tiverem eco no documento o "PS assume uma grave responsabilidade para encontrar as respostas necessárias que são urgentes para os trabalhadores e para o país".

Antes, o secretário-geral do PCP já tinha dito que o Orçamento Suplementar é um "instrumento de uma ainda mais acentuada desigualdade e injustiça na repartição dos rendimentos entre capital e trabalho", apontando medidas como "o alargamento do prazo de reporte dos prejuízos fiscais, a admissão de apoios públicos a empresas sediadas em paraísos fiscais, novos benefícios em sede de IRC e TSU". Em sentido contrário, o líder do PCP sublinhou que o documento apresentado pelo Governo não contempla medidas defendidas pelo PCP, caso do "pagamento dos salários a 100%" ou da proibição dos despedimentos.

"O Programa de Estabilização Económica e Social, a que o Orçamento Suplementar dá expressão, prova que o Governo continua amarrado a uma política que não responde aos problemas do País", defendeu Jerónimo.

