PCP abstém-se. OE2020 já passou na generalidade

João Oliveira, líder parlamentar do PCP

OE2020. Rui Rio confirma voto contra do PSD

Os comunistas (10 deputados) vão-se abster-se na generalidade mas reservam-se o direito de, na votação final global, votarem contra, caso não vejam reconhecidas as suas principais exigências.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, há momentos, pelo líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira. O PEV, partido aliado do PCP na CDU (Coligação Democrática Unitária), irá pelo mesmo caminho: abstenção.

Com esta decisão - e sabendo-se também que nem o PAN (quatro deputados) nem o Livre (uma) irão votar contra - a proposta de OE2020 já está virtualmente aprovada, na generalidade. E isto mesmo que, agora, face à decisão do PCP, o Bloco de Esquerda se decida a votar contra, bem como os três deputados do PSD/Madeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os votos somados do PSD (79), BE (19), CDS (cinco), Chega (um) e Iniciativa Liberal (um) somam 105 deputados contra - menos três que os 108 a favor do PS.

[em atualização]