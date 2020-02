PCP abstém-se na votação da proposta do PSD para o IVA da luz

Costa com "esperança até ao último minuto" em "bom senso" no IVA da luz

O PCP vai abster-se à proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6% para consumo doméstico, o que significa que esta proposta não irá passar.

O sentido de voto dos comunistas foi revelado esta quarta-feira pelo líder parlamentar João Oliveira.

O PCP desafia os partidos a votarem a favor da proposta que o partido apresentou para a descida do IVA. Os comunistas consideram que é a "única que cumpre a descida do imposto para todos e sem contrapartidas", indicou o líder parlamentar do PCP, João Oliveira.

O PCP sublinha que a bancada "votará a favor de qualquer medida que reduza o IVA para os 6%, mas não acompanhará medidas que condicionem essa descida", indicou o líder parlamentar comunista.

Com esta posição, o PCP pode comprometer a aprovação desta medida do PSD que é contestada pelo PS e pelo Governo, que dramatizou a sua aprovação.

O PSD já anunciou que faz depender a aprovação da baixa do IVA da luz da aprovação das contrapartidas que propõe: um corte menor nos gabinetes ministeriais - de 8,5 milhões de euros em vez dos 22 milhões já chumbados na segunda-feira - e um ajustamento no excedente orçamental de 0,25% para 0,20%.

CDS segue o mesmo caminho

Também o CDS-PP vai abster-se na proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6% para consumo doméstico no Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), disse à Lusa fonte da direção da bancada centrista.

A abstenção é válida tanto para a proposta de descida do IVA como na parte das contrapartidas com que os sociais-democratas pretendem compensar a perda de verbas, acrescentou a mesma fonte.