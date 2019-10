Patrícia Gaspar de 2ª comandante da Proteção Civil a secretária de Estado

Novo governo com mais mulheres e cinco novos ministros

Foi a escolha do primeiro-ministro António Costa e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e aceitou quando o convite para ser a nova secretária de Estado da proteção Civil lhe foi feito.

Oficial da Marinha Portuguesa, Patrícia Gaspar tornou-se conhecida através das conferências de imprensa dadas durante o verão negro dos incêndios em 2017.

Filha de pai militar, contra-almirante, ela própria militar, está há 19 anos na ANEPC, tendo ocupado vários cargos, nomeadamente de Comandante Operacional Distrital de Setúbal, de 2007 a 2013.

Patrícia Gaspar vai ocupar a pasta da qual José Artur Neves se demitiu, após ter sido alvo de buscas do Ministério Público, no âmbito do caso das golas antifumo.

Até agora, são conhecidos o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares - Duarte Cordeiro, que era Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Tiago Antunes, que era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.