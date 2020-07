PS e PSD acabam com os debates quinzenais com primeiro-ministro

Os votos contra do BE, PCP, CDS, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e Chega, juntos a vários do PS e do PSD, não foram suficientes para impedir a determinação dos socialistas e sociais-democratas para acabarem com os debates parlamentares quinzenais com o primeiro-ministro, um mecanismo regimental instituído em 2007.

A votação da nova versão, apresentada pelo PS, ao artigo 224º do Regimento da Assembleia da República, decorreu há minutos, no plenário parlamentar.

Doravante, o primeiro-ministro só estará obrigado a estar presente em quatro debates por ano, e ainda nos debates do Orçamento do Estado e do Estado da Nação e dos dois debates anuais sobre os Conselhos Europeus. Mais presenças serão opcionais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As bancadas do PS e do PSD dividiram-se: 21 deputados socialistas votaram contra a proposta do seu próprio partido (incluindo-se nestes o parlamentar do PS que coordenou os trabalhos de revisão do Regimento, Pedro Delgado Alves). Cinco outros abstiveram-se.

No PSD, cinco deputados também votaram da mesma forma, violando a disciplina de voto imposta pela direção da bancada. As deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN) também votaram contra.

Não participaram nesta votação o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, nem o presidente do PSD, Rui Rio, por se encontrarem a participar, por videoconferência, na reunião do Conselho de Estado.

Até agora lia-se no referido diploma que "o primeiro-ministro comparece quinzenalmente perante o Plenário para uma sessão de perguntas dos Deputados, em data fixada pelo Presidente da Assembleia, ouvidos o Governo e a Conferência de Líderes".

Segundo o mesmo articulado, "a sessão de perguntas desenvolve-se em dois formatos alternados: a) No primeiro, o debate é aberto por uma intervenção inicial do primeiro-ministro, por um período não superior a dez minutos, a que se segue a fase de perguntas dos Deputados desenvolvida numa única volta; b) No segundo, o debate inicia-se com a fase de perguntas dos Deputados desenvolvida numa única volta."

Agora ficou determinado o seguinte, segundo o articulado que consta no site do Parlamento.

"1 - O governo comparece pelo menos mensalmente para debate em Plenário com os Deputados para acompanhamento da atividade governativa.

2 - O debate desenvolve-se em dois formatos alternados a calendarizar pelo Presidente da Assembleia em articulação com o Governo, ouvida a Conferência de Líderes, nos termos do n.º 4:

a) No primeiro, sobre política geral, com a presença do Primeiro-Ministro, desenvolvido em duas rondas, o debate é aberto por uma intervenção de um dos partidos com representação parlamentar, em alternância, nos termos da grelha referida no n.º 7 do artigo 225.º;

b) No segundo, sobre política setorial, o debate inicia-se com uma intervenção inicial do ministro com responsabilidade sobre a área governativa sobre a qual incide o debate, tendo o Primeiro-Ministro a faculdade de estar presente, a que se segue uma fase de perguntas dos Deputados desenvolvida em duas rondas, fazendo o ministro acompanhar-se dos secretários e subsecretários de Estado que o coadjuvam no exercício das suas funções.

3 - O Governo comparece ainda para debate em Plenário no quadro do acompanhamento de Portugal no processo de construção europeia, nos termos do respetivo regime jurídico, e a agendar pelo Presidente da Assembleia nos termos referidos no número anterior.

4 - O Presidente determina, no início de cada sessão legislativa e ouvida a Conferência de Líderes na reunião a que se refere o n.º 3 do artigo 49.º, o calendário dos debates referidos nos números anteriores, assegurando a alternância de áreas temáticas dos debates de política setorial e a sua não repetição numa mesma sessão legislativa. 5 - O mesmo ministro não pode ser indicado para comparecer na mesma sessão legislativa, nem em dois debates sucessivos."

As votações foram antecedidas de debate. Quem se opôs à mudança depois aprovada expressou-se em termos de grande dureza para com o PS e o PSD. "Isto vem manchar de forma lamentável o que podia ser uma revisão consensual e razoável do regimento", considerou António Filipe, do PCP.

"É um retrocesso gigantesco", "uma enorme mancha na nossa democracia", "um momento histórico na vida do nosso Parlamento - mas pela negativa", acrescentaria Telmo Correia, do CDS-PP. "Um verdadeiro atentado", considerou ainda José Luís Ferreira, do PEV. "O PS deitou para o lixo os legados de Mário Soares, António Guterres e Almeida Santos", diria ainda André Silva, do PAN - mas não sem antes apelar aos deputados do PSD para que não aceitassem "ser a equipa B do PS".

A Ana Catarina Mendes (PS) e André Coelho Lima (PSD) coube a tarefa de defender a proposta que depois aprovariam

[em atualização]