Parlamento. Os seis minutos que deram início à nova legislatura

Começou com 20 minutos de atraso e durou seis minutos: foi o suficiente para abrir os trabalhos da XIV legislatura, entretanto interrompidos para que uma comissão de verificação de poderes (eleita em plenário) substitua agora os deputados que estão em situação de incompatibilidade (por exemplo, os membros do Governo).

Antes da sessão começar, houve longos minutos de troca de cumprimentos entre os novos eleitos, Ferro Rodrigues e Rui Rio à conversa no plenário, um longo abraço entre a bloquista Beatriz Dias e a socialista Romualda Fernandes, duas estreantes que - com Joacine Katar Moreira, do Livre - são as primeiras mulheres negras a ser eleitas para o parlamento português.

Nas primeiras filas do novo hemiciclo, as diferenças com a anterior legislatura são notórias: há agora três líderes parlamentares sentadas nas bancadas da frente, o PSD divide com o PAN uma frente de bancada que, historicamente, sempre foi dos sociais-democratas e o CDS também está agora limitado a dois lugares dianteiros nos lugares mais à direita.

Entre os novos deputados, João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, foi o primeiro a tomar assento no hemiciclo, e André Ventura o último - chegou já com os parlamentares todos sentados e Ferro Rodrigues a falar, concentrando todos os olhares na bancada mais à direita do hemiciclo, depois da polémica das cadeiras que já ocupou duas conferências de líderes. Ana Rita Bessa, do CDS, teve que se levantar para permitir a entrada do novo deputado do Chega, mas na verdade o problema não se resolve com portas - a questão é que o espaço é demasiado exíguo para o deputado poder mover a cadeira e sentar-se (dado que a bancada tem um corrimão do outro lado).

A manhã parlamentar decorre agora sobretudo no Salão Nobre, onde os deputados têm de se registar, preencher o registo de interesses e e resolver questões logísticas como a entrega do computador ou os lugares de estacionamento.

A sessão prossegue às três da tarde, com a eleição do presidente da Assembleia da República.