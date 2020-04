Covid-19. Parlamento discute uma centena de propostas dos partidos

O Parlamento debate e vota esta quinta-feira a prorrogação por mais 15 dias do estado de emergência, num plenário que terá também na agenda as propostas do Governo relacionadas com as medidas de apoio ao arrendamento e com o endividamento municipal.

Já as propostas dos partidos relacionadas com a pandemia da covid-19 - que se aproximam já de uma centena - serão discutidas num novo plenário, agendado para o próximo dia 8.

Em atualização