OE2021. Rui Rio anuncia voto contra do PSD

O PSD vai votar contra a proposta de lei do OE201 - fazendo-se assim o pleno dos votos à direita contra o diploma (IL, Chega e CDS também vão votar contra). A viabilização da proposta passa assim a depender exclusivamente dos partidos à esquerda do PS. A votação na generalidade está marcada para 28 de outubro.

O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Rui Rio, após uma reunião da bancada parlamentar do PSD que decorreu esta quarta-feira na Assembleia da República.

Rio disse, no final da sua intervenção, que o PSD até poderia admitir abster-se, "pelo interesse do país", "por causa da pandemia", "porque o Presidente da República está com os poderes diminuídos" (e não pode convocar eleições antecipadas se houver uma crise orçamental) e ainda por causa da presidência portuguesa da UE (primeiro semestre 2021).

Porém, "se o Orçamento é mau" e se o PM até disse (numa entrevista ao Expresso) que o Governo acabava no dia que a sua "subsistência" passasse a "depender de um acordo com o PSD", então "único voto coerente" do PSD é o voto contra. E é isso porque porque, dadas as afirmações do PM, "o voto do PSD nem serviria para evitar uma crise política" . "Assim estamos livres para votar contra um orçamento que está ideologicamente dependente do PCP e do BE", afirmou ainda.

Rui Rio aplicou ao Governo a parábola da cigarra e da formiga dizendo que "este governo cantou e dançou e agora que vêm as dificuldades tem uma tarefa mais difícil pela frente". O OE2021 "não combate o desemprego", "não apoia as empresas" e tem "défice de transparência".

Além do mais, "não é realista", nomeadamente na previsão das receitas fiscais. Sobre a TSU, disse que não vê "como se possa receber mais 600 milhões de euros do que em 2019", no IRS mais 250 milhões e ainda mais 1,1 mil milhões de IRC.

"Muito dificilmente não teremos um orçamento suplementar", acrescentou, dizendo que a alternativa será não respeitar a meta do défice estabelecida pelo Governo para 2021 (4,3% do PIB).

Rui Rio considerou ainda que "o Governo está a falhar" no combate à segunda vaga do covid-19 porque no verão "falhou a preparação" do que aí vinha.

Segundo recordou, em março e abril o PSD "desculpou praticamente tudo ao Governo" - "eu próprio não sei se faria melhor", afirmou.

Agora, porém, "é possível ser melhor", daí o diagnóstico de que "o Governo está a falhar". Segundo disse, o PSD até pode ser a favor de todas as medidas do OE2021 que aumentam os rendimentos das pessoas ou aumentam a proteção social - só que, a bem da proteção do défice, "não podem ser todas ao mesmo tempo, é preciso ser seletivo".

Rio afirmou-se ainda contra um aumento do salário mínimo social - a não ser que os patrões o aceitem na concertação social. E também disse que "não faz sentido" haver agora uma nova diminuição das propinas no ensino superior.

[em atualização]