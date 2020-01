OE 2020 passa na generalidade. PCP e PAN abstêm-se

Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN.

Duas horas depois do anúncio do PCP, é a vez de o PAN (Pessoas, Animais, Natureza) também anunciar que se vai abster na votação, na generalidade, do OE 2020, marcada para sexta-feira.

Somadas as abstenções destes dois partidos, o OE 2020 fica virtualmente aprovado, mesmo que todas as outras forças (PSD+BE+CDS+Chega+Iniciativa Liberal+Livre) votem contra: são 106 votos ao todo, contra os 108 do PS.

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, deixou no entanto claro que "está tudo em aberto" quanto ao sentido de voto do partido na votação final e global. Neste contexto, deixou um alerta ao governo de que "terá de ser mais ambicioso".

Antes, da parte da manhã, os comunistas (10 deputados) anunciaram que vão-se abster-se na generalidade mas reservam-se o direito de, na votação final global, votarem contra, caso não vejam reconhecidas as suas principais exigências.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira. O PEV, partido aliado do PCP na CDU (Coligação Democrática Unitária), irá pelo mesmo caminho: abstenção.

Já o deputado do Chega, André Ventura, anunciou que vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado na generalidade, justificando que a proposta apresentada pelo Governo é "essencialmente irrealista".

