OE2020. Bloco dá um passo atrás no IVA da electricidade

Catarina Martins participando no debate do OE2020 que decorreu na semana passada na AR

Como se esperava, Bloco de Esquerda vai aproveitar o processo de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para este ano (OE2020) para discutir a redução do IVA da eletricidade.

Contudo, ao contrário do anunciado, o partido não irá propor a redução generalizada imediata para 6%. Esta, na verdade, de acordo com a nova proposta do BE, só terá um ano completo de funcionamento em 2023.

Na proposta, a que o DN teve acesso, o BE baixa a taxa da atual (23%) para a taxa intermédia (13%) - proposta que também abrange o gás natural.

E, mais do que isso, defendem que a redução não deve entrar em vigor imediatamente - apenas em 1 de julho deste ano. Segundo as contas do BE, isto terá um impacto de 225 milhões de euros de perda de receita daquele imposto.

O BE quer ainda manter o IVA a 13% em todo o ano de 2021 (impacto: menos 450 milhões de euros). Em 2022, a taxa seria de 13% até final de junho e de 6% a partir daí (impacto: menos 610 milhões de euros de receita). E 2023 - último ano da legislatura - seria então o primeiro ano em que os 6% seriam cobrados num ano inteiro (menos 710 milhões de receita, nos cálculos do BE).

O Governo já por diversas vezes afirmou a sua oposição à redução generalizada do IVA para 6%. No debate na generalidade do OE2020, na semana passada, o primeiro-ministro usou dois argumentos: por um lado, uma medida destas é contra-cíclica em relação ao combate às alterações climáticas; por outro, beneficia sobretudo os agregados mais gastadores (logo, as famílias supostamente mais favorecidas).

O Executivo defende assim que a redução do IVA da electricidade só deve beneficiar os consumidores com potências contratadas mais baixas. O OE2020 inclui uma autorização legislativa para o Governo regular a matéria - e da UE já deu autorização para isso.

No debate parlamentar do OE2020 na semana passada, o ministro das Finanças, alertou contra a possibilidade da formação, nas votações da especialidade, da formação de "coligações negativas" (entre partidos à esquerda do PS e partidos à direita do PS) que aprovassem medidas às quais o Governo se opõe. E era na questão do IVA da eletricidade que estava a pensar.

As propostas já preparadas pelo BE atravessam abrangem vários ministérios. Na Segurança Social, os bloquistas querem, por exemplo, o fim do fator de sustentatibilidade. Na área do trabalho, os bloquistas querem o retomar dos 25 dias úteis de férias (atualmente são 22, uma medida do tempo da troika).

No IRS, é prevista a atualização dos escalões de acordo com a inflação prevista para 2020 (a proposta de Orçamento fala na inflação de 2019).

A votação final global do OE2020 está marcada para dia 6 de feveiro.