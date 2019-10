O Lodan verde de Freitas que mudou as campanhas políticas

Multidões na rua. Um hino. Milhares de bandeiras, autocolantes, t-shirts, chapéus de palha e um casaco que ficou para a memória coletiva dos portugueses: o Lodan. Um sobretudo verde escuro, que Diogo Freitas do Amaral usou na campanha para as presidenciais de 1986. As eleições mais peculiares e marcantes da história da então jovem democracia portuguesa.

A direita e o centro direita com dinâmica de vitória mobilizaram em tons festivos o seu eleitorado que seguia para todo o lado o candidato Diogo Freitas do Amaral, vencedor da primeira volta e com mais votos (46,31%) do que os candidatos à sua esquerda: Mário Soares (25,43%), Salgado Zenha (20,88%) e Maria de Lurdes Pintasilgo (7,83%).