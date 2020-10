Morreu o embaixador Francisco Knopfli

O embaixador Francisco José Laço Treichler Knopfli morreu esta quinta-feira, aos 84 anos. A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, na sua página oficial no Facebook.

Diplomata com 40 anos de carreira, em que ingressou em 1963, Francisco Knopfli foi embaixador de Portugal nos Estados Unidos entre 1991 e 1995, tendo ainda assumido as mesmas funções em São Tomé e Príncipe (1978), Havana (1981), Cidade do México (1984), Maputo (1988) e Brasília (1997).

Após ter-se retirado da carreira diplomática, foi ainda professor associado convidado do ISCSP-ULisboa entre 2001 e 2006 e membro do Conselho de Honra do Instituto, desde 2010, segundo informação disponibilizada por esta faculdade, a sua alma mater, onde se licenciara em Relações Internacionais.