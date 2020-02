Morreu o antigo ministro Álvaro Barreto

O antigo ministro Álvaro Barreto morreu ao início da tarde desta segunda-feira, aos 84 anos, avançou o jornal Público e confirmou ao DN fonte do PSD, que informou ainda que o velório será terça-feira na Igreja do Campo Grande, em Lisboa.

Licenciado em Engenharia Civil e militante do PSD desde o início da democracia, foi ministro em sete governos, com seis primeiros-ministros diferentes: Ministro da Indústria Tecnologia no Governo de Carlos Alberto da Mota Pinto, Ministro da Indústria e Energia com Francisco Sá Carneiro, Ministro para a Integração Europeia com Francisco Pinto Balsemão, Ministro da Agricultura e do Comércio e Turismo com Mário Soares, Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação com Cavaco Silva (duas vezes) e Ministro de Estado e das Atividades Económicas e do Trabalho com Santana Lopes.

A 31 de julho de 1967 foi feito Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial Classe Industrial, pelo seu trabalho como consultor de projetos de engenharia industriais no Grupo CUF.

Foi ainda diretor administrativo da Lisnave, administrador delegado da Setenave, presidente do Conselho de Administração da Soporcel e vogal do Conselho de Administração do Millennium BCP, além de membro do Conselho de Avaliação da Fundação das Universidades Portuguesas, do Conselho Social da Universidade de Coimbra e do Conselho de Planeamento e de Gestão Urbanística da Fundação Batalha de Aljubarrota.

"Uma vida dedicada à causa política"

O PSD recebeu, com consternação, a notícia da morte de Álvaro Barreto, e lembrou a sua "vida dedicada à causa pública" como ex-ministro de Sá Carneiro e Cavaco Silva.

"Álvaro Barreto teve uma vida dedicada à causa política, tendo sido ministro nos Governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes. A seu cargo, enquanto ministro, teve ainda seis pastas diferentes: da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e Turismo, das Atividades Económicas e do Trabalho", lê-se numa nota publicada no site do partido.

A direção do PSD, liderada por Rui Rio, ainda "relembra o seu legado", enviando condolências à família de Álvaro Barreto.

