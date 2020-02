Morreu Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho

Morreu Laura Ferreira, a mulher do ex-primeiro-ministro e antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho. Há cinco anos foi-lhe diagnosticado um cancro, altura em que o marido exercia as funções de chefe do governo.

Laura Ferreira, nascida em Bissau há 54 anos, era fisioterapeuta. Deixa duas filhas, Teresa, de 24 anos, de um primeiro casamento, e Júlia, de 12, nascida do casamento de 2004 com Passos Coelho.

O pai de Laura Ferreira, Tomás Ferreira, filho de português e de uma cabo-verdiana, era funcionário da administração guineense, pelo que Laura Ferreira também viveu em Cachungo (à época Teixeira Pinto). A mãe de Laura Ferreira, Domitília Garcês. era filha de um português e de uma guineense.

Depois do 25 de Abril foi com a família para Cabo Verde, tendo vivido no Mindelo. Mudou-se depois para Coimbra, onde estudou no Liceu José Falcão. Nova mudança e Laura Ferreira foi viver para os subúrbios de Lisboa, no Cacém. Começou por estudar Medicina na Universidade de Lisboa, mas ao segundo ano, enfadada pela teoria, trocou por Fisioterapia, cujos estudos concluiu.

No início dos anos 2000 começou a trabalhar no Centro de Educação para o Cidadão Deficiente (CECD) em Mira Sintra, tendo mais tarde desempenhado as funções de coordenadora do Centro de Medicina e de Reabilitação. Ao DN afirmara o especial "fascínio pelos idosos".

Já divorciada e mãe de Teresa, Laura conhece Pedro Passos Coelho numa casa de amigos comuns, no Algarve. Surpreendeu-se com o facto de ser "possível apaixonar-se outra vez". Casaram-se em segundas núpcias, em 2004, numa época em que Passos Coelho exercia a gestão e administração de empresas.

No lançamento do livro A Caixa dos Sonhos Bons, de Sofia Aureliano, em 2015 © Global Imagens

Quando foi diagnosticado um tumor ósseo a Laura Ferreira, em 2015, o então primeiro-ministro enviou uma nota à Agência Lusa a confirmar o diagnóstico de "um problema do foro oncológico", tendo pedido respeito à família e em especial a "reserva de privacidade".

Sentidas condolências

O Presidente da República reagiu à morte de Laura Ferreira, tendo apresentado "as mais sentidas e amigas condolências" ao marido, Pedro Passos Coelho. Numa mensagem publicada na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destaca as características de uma mulher que "deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa".