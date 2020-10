Morreu antigo presidente da Câmara de Portalegre João Transmontano

Em comunicado, publicado na sexta-feira à noite, a câmara deu conta da morte do antigo autarca João Transmontano de Oliveira Miguéns (eleito pelo PSD), nascido em Portalegre, em 14 de outubro de 1946.

"Portalegre ficou hoje [sexta-feira] mais pobre", pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do município na rede social Facebook.

João Transmontano "será recordado com saudade por todos os que com ele se cruzaram nos diversos cargos que desempenhou, pela forma empenhada e altruísta como vivia e trabalhava", frisou a autarquia.

"Conhecido pelo seu humanismo, generosidade e pelo muito que deu a Portalegre, deixa uma vida marcada pela honestidade e entrega aos cargos e às causas que abraçou, fosse no associativismo ou na vida pública", destacou.

A atual presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, eleita por um movimento independente, disse, na mesma publicação, ter recebido "com tristeza a notícia desta morte, ocorrida na sexta-feira, endereçando "as mais sinceras condolências" à família e "votos de pesar" aos amigos de João Transmontano.

O antigo autarca social-democrata presidiu à Câmara de Portalegre entre 08 de janeiro de 1990 e 05 de Janeiro de 1998, tendo recebido a Medalha de Mérito Municipal -- Grau Ouro -- a 23 de Maio de 1997.

João Transmontano "passou na Segurança Social como vogal nos anos 80" do século passado e, mais tarde, "desempenhou funções como presidente do Conselho Diretivo para o Distrito de Portalegre, lugar de onde saiu, em outubro de 2003, para ocupar a presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, onde permaneceu até setembro de 2005", resumiu a autarquia.