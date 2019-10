Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta

Intervenção cirúrgica a Marcelo concluída com "sucesso". Regressa ao trabalho no fim de semana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira, após ter alta hospitalar, que o estado da sua saúde "é um fator positivo na ponderação" sobre uma recandidatura, mas mantém o tabu e remete essa decisão para outubro de 2020.

"Tendo corrido bem esta cirurgia, e sendo a evolução seguinte positiva, isso é um fator positivo na ponderação que eu irei fazer daqui por um ano. Essa ponderação será, em qualquer caso, feita em outubro do ano que vem, não agora", afirmou o chefe de Estado à comunicação social, à saída do Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

"É evidente que não escondo que é bom, mas é sobretudo bom para a minha saúde e para o desempenho deste mandato, realmente sentir-me melhor do que me sentia", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa declarou sentir-se "verdadeiramente melhor" do que quando deu entrada nesta unidade hospitalar do distrito de Lisboa, na quarta-feira, para fazer um cateterismo cardíaco que, segundo o comunicado da equipa médica, confirmou "a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações".

O Presidente da República adiantou que deverá retomar "uma agenda normal" a partir de domingo ou segunda-feira e que está "com tanta energia" que terá uma série de iniciativas e compromissos de seguida.

"Para a semana teremos a Web Summit, terei de me lançar outra vez a uma tarefa que está agora com a chegada do inverno ainda mais premente, que é a dos sem-abrigo, e logo a seguir terei uma visita de Estado a Itália e logo a seguir uma ida a Paris a convite da Academia Francesa", mencionou, observando: "Para quinze dias, não é mau".

De acordo com uma nota publicada na página da Presidência da República, que cita o comunicado do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, "o Senhor Presidente da República realizou recentemente exames diagnósticos que sugeriram a necessidade de realização de um cateterismo cardíaco".

"No exame confirmou-se a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações", refere a nota.