Recandidatura. Marcelo queria uma livraria mas vai ter de ser numa pastelaria

Presidenciais. Ana Gomes apanha Ventura e Marcelo ganha com mais de 63%

Pastelaria Versailles de Belém (antiga Pastelaria Chic), esta segunda-feira, pelas 18h00.

Foi este o local e hora escolhidos por Marcelo Rebelo de Sousa para anunciar a sua recandidatura presidencial. Marcelo queria uma livraria para fazer o anúncio ao fim da tarde mas estão fechadas em Lisboa por causa das normas do estado de emergência que ele próprio decretou, enquanto Presidente da República.

A iniciativa será transmitida em direto na internet e foi divulgada como "Declaração ao país do professor Marcelo Rebelo de Sousa". A nota à imprensa diz que "não está previsto período para perguntas e respostas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma nota também diz que "considerando as limitações em vigor, a declaração só poderá ser acompanhada no interior por dois repórteres de imagem vídeo" e que "será disponibilizado sinal vídeo e áudio no local".

O espaço onde agora está a Versailles de Belém na esquina da rua da Junqueira com a Calçada da Ajuda, mesmo junto ao Palácio de Belém, funcionou como sede de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de 2016.

Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.

Professor catedrático de direito jubilado, antigo presidente do PSD e comentador político televisivo, assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016.

No dia 24 de novembro, o Presidente da República marcou as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.

As candidaturas têm de ser apresentadas formalmente perante o Tribunal Constitucional até 30 dias antes das eleições, 24 de dezembro, propostas por um mínimo de 7 500 e um máximo de 15 000 eleitores, e o período oficial da campanha eleitoral decorrerá será 10 e 22 de janeiro.

O processo de recolha de assinaturas para a recandidatura de Marcelo já começou há uns dias.