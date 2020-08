Marcelo como nadador-salvador é notícia pelo mundo fora

As imagens de Marcelo Rebelo de Sousa a ajudar a salvar duas jovens no mar, no Alvor, Algarve, estão a correr o mundo, com a comunicação social estrangeira a relatar o feito do presidente da República português, destacando o facto de ter 71 anos, como foi o caso da BBC.

Aconteceu no sábado, logo após Marcelo chegar ao Algarve. As duas raparigas estavam a fazer canoagem, quando caíram ao mar. "Aquelas jovens vinham de outra praia com uma corrente muito grande, foram arrastadas para fora na direção destas praias. Viraram-se [na canoa], engoliram muita água e não foram capazes de se voltar a virar, nem de seguir, nem de nadar tal a força da corrente", explicou o chefe de estado, já em terra. Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a corrente estava muito forte", mas que com a sua ajuda e a de "outro patriota", que estava com um jet-ski, conseguiram trazê-las de volta à areia.

No Reino Unido, a televisão pública BBC publicou esta segunda-feira um artigo. "Presidente português ajuda a salvar duas mulheres aflitas no mar", é o título da notícia do serviço público britânico onde se conta a história, com declarações de Marcelo e se refere que o presidente estava no Algarve para promover o turismo nacional.

Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa helps rescue two women at an Algarve beach after their canoe capsized https://t.co/as2DqaUoCB - BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2020

Já o Daily Mail, um tabloide, teve uma abordagem mais à base de imagens, retiradas do vídeo da SIC, e cita os jornais portugueses, com o título "Presidente português salva duas mulheres ao perceber que estavam em dificuldades no mar",

Portugal's president rescues two women after he spotted them struggling in the water off of an Algarve beach https://t.co/iDSaOmEZOl - Daily Mail Online (@MailOnline) August 17, 2020

A situação foi notícia em vários países, depois de agências internacionais como foi o caso da Associated Press (AP), terem relatado o incidente, com difusão inclusive do vídeo.

PORTUGAL PRESIDENT RESCUE - NEW VIDEO

Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa hit the beach and the headlines as he assisted in the rescue of two young girls in southern Portugal.

STORY# 4283577 - AP Video Alert (@AP_VideoAlert) August 17, 2020

Mas o heroísmo de Marcelo até cativou figuras do espetáculo. O DJ e produtor Nithin Swaney também comentou na sua conta de Twitter o que considerou ser um ato heroico de Marcelo, aproveitando para criticar a atitude do governo britânico em relação aos migrantes,

So the 71 Portuguese president is a godamn hero, personally swimming out to rescue people in distress. What would our government do? Probably send out our new "clandestine channel threat commander" to make the water "unviable". ‍♂️ https://t.co/OLADxYQWSX - Nitin Sawhney (@thenitinsawhney) August 17, 2020

O ato do presidente da República foi logo difundido em Espanha, ainda no sábado, com correspondentes dos jornais de Madrid a darem conta do "salvamento", como foi o caso do jornal ABC.

El presidente de Portugal salva a 2 mujeres de morir ahogadas @abc_es https://t.co/CdbJ0edN4h - francisco chacon (@chaconbilbao) August 16, 2020

Em França, o jornal Le Parisien também destacou a notícia. "Aos 71 anos, o presidente português lança-se à água para ajudar duas banhistas", lê-se no título da notícia do diário francês. Vários outros órgãos franceses publicaram artigos sobre o tema.

À 71 ans, le président portugais se jette à l"eau pour aider deux baigneuses

https://t.co/r57KSnCbkA pic.twitter.com/nISytf8mAZ - Le Parisien (@le_Parisien) August 17, 2020

#Insolite : Le président du Portugal , Marcelo Rebelo de Sousa, sauve deux petites filles emportées par la marée, après que leur canoë se soit retourné en bord de mer !



La scène à été filmé par la chaîne portugaise SIC, en plein reportage pour promouvoir le tourisme ! pic.twitter.com/qM3gTNqqJn - NOVA PORTUGAL (@NVPORTUGAL) August 16, 2020

Também o African-Journal, sediado em Londres, deu a notícia, no que foi seguido por muitos outros órgãos africanos.