Luto por animais de companhia deve justificar faltas, defende deputada

Código do Trabalho

A antiga deputada do PAN, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, quer que existam faltas não justificadas para o luto por animais de companhia. Já deu entrada na Assembleia da República de dois projetos de lei que visam a alteração do Código do Trabalho.

"Os animais de companhia estão cada vez mais próximos, muitos deles passando a viver nas nossas casas juntamente com as nossas famílias", lê-se no projeto de lei apresentado por Cristina Rodrigues.

Defende no máximo sete dias por ano para "prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou de acidente" e a possibilidade de tirar um dia sem perda de vencimento em caso de morte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa nota enviada às redações esta sexta-feira, a deputada diz que a maioria dos seus detentores [animais de companhia] considera-os já parte integrante da família e o próprio sistema judicial traduz a crescente importância dos animais nas nossas vidas ao legislar a sua proteção e a criminalização aos maus tratos".

"O Código de Trabalho deve acompanhar a realidade e acautelar "o direito ao luto pelos detentores, em caso de falecimento do animal, e ainda o de assistência médica ao mesmo, quando necessário", defende Cristina Rodrigues.

A deputada não inscrita sustenta as suas propostas num estudo da GfK que indicava a existência de 6,3 milhões de animais de companhia nos lares portugueses em 2015.