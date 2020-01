Joacine grita ao congresso: "Isto é uma perseguição. Elegeram uma mulher negra que foi útil para a subvenção"

Joacine no congresso do Livre

Assembleia do Livre quer retirar confiança política a Joacine. Saiba todas as acusações

Da euforia à rutura. Livre em Congresso para acabar com o caso Joacine e "aperfeiçoar" as primárias

Depois de ouvir, lidas do púlpito do IX congresso do Livre, as acusações de que é alvo na resolução da Assembleia do partido, Joacine Katar Moreira volta a dirigir-se aos congressistas numa intervenção muito violenta, por vezes a gritar, em que acusa o partido de a querer agora descartar com base em mentiras.

Joacine diz ser alvo de "uma perseguição absoluta", "uma vergonha". "Isto é uma mentira absoluta. Como é que isto é possivel, como é que ousam dizer isto?", questiona a deputada, visivelmente exaltada.

Joacine Katar Moreira já tinha falado antes aos congressistas do Livre, numa intervenção muito crítica para com a resolução aprovada pela Assembleia do partido, que propõe que lhe seja retirada a confiança política.

"Este relatório fere a minha honra, fere a minha dignidade, é um relatório cheio de inverdades, de mentiras, de omissões", afirmou a deputada, falando em acusações de "uma vulgaridade absoluta". "Isto é inadmissível, isto não é a cultura do partido Livre", prosseguiu Joacine, acrescentando - "Muitos de nós não estamos preparados para o voto que os portugueses nos deram a 6 de outubro".

No discurso a deputada queixa-se que o Grupo de Contacto - a direção executiva do partido - não respeitou a sua autonomia enquanto deputada desde o início do seu mandato. "Desde a minha eleição como deputada única representante do partido venho sucessivamente a ser confrontada com a restrição da minha liberdade de escolha, que começou com a definição do meu gabinete na Assembleia da República", sustentou, argumentando que está regulado que a deputada é que escolhe pessoas da sua confiança". Joacine deixa antever que as escolhas que fez para o gabinete não foram bem vistas no partido, mas sublinha que "um deles é fundador do Livre, recolheu assinaturas" - "algo que muitos de vocês não fizeram", diz para a plateia -, e outra das assessoras escreveu o Manifesto da Diáspora na fundação do partido. "Quantos de vós aqui fizeram isso? Eu não fiz", prossegue a deputada, lamentando que "haja muito ruído, muito ódio, muita manipulação", interna e externa. "É normal que as pessoas não façam ideia da excelência do nosso trabalho porque isso não é noticiado", prossegue a parlamentar, falando em "dois meses de ação na Assembleia da República desvalorizados sistematicamente e manipulados".

"A minha consciência está tranquilíssima", disse ainda Joacine Katar Moreira, garantindo que "não houve falha nenhuma no cumprimentos dos ideiais e do programa do partido" - "Isto é facilmente comprovável".

À chegada ao congresso, que está a decorrer no centro cívico Edmundo Pedro, em Lisboa, Joacine garantiu que "está fora de questão" renunciar ao mandato de deputada.

