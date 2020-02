IVA das touradas sobe para os 23%

Descida do IVA da luz. PSD retira proposta, mas leva a do PCP a votos

O Parlamento aprovou a subida do IVA aplicado aos bilhetes dos espetáculos tauromáquicos dos atuais 6% para a taxa máxima de 23%. A medida contou com o voto favorável dos deputados socialistas, do Bloco de Esquerda e do PAN e os votos contra de PCP, PSD e CDS, com a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal.

Apesar do voto favorável do PS um grupo de 40 deputados socialistas assumiu publicamente que só votava favoravelmente a medida dado existir disciplina de voto na bancada do PS nas votações orçamentais.

As propostas do PSD, PCP, CDS e Chega que defendiam a manutenção da taxa mínima do IVA nas touradas foram todas rejeitadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em sentido inverso, as entradas em exposições e nos jardins zoológicos passam para a taxa mínima, por propostas do PEV aprovada com os votos favoráveis do PS, BE, IL e Chega, os votos contra de PAN e CDS e a abstenção de PSD e PCP.