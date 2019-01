TVI abre a porta a Pacheco Pereira

SIC Notícias acaba com Quadratura do Círculo

Com o fim da Quadratura do Círculo na SIC Notícias, Pacheco Pereira pode vir a ganhar mais destaque na TVI 24.

Questionado pelo DN sobre se a TVI estaria interessada em valorizar mais a presença do historiador naquele canal, Sérgio Figueiredo respondeu: "Pode ser, pode ser." O diretor de Informação - que esta terça-feira participou na apresentação do novo espaço humorístico de Ricardo Araújo Pereira no final do Jornal das 8 - não quis adiantar mais.

Pacheco Pereira já tem um programa na TVI 24 com a jornalista Joana Reis- O formato, já na segunda temporada, vai para o ar aos sábados à noite. Ephemera - Objetos Tocados pela História trata-se de uma colaboração regular com a Associação Cultural Ephemera, criada pelo próprio historiador. Os objetos com história de que fala o programa integram a coleção sediada na vila ribatejana da Marmeleira.

O programa Quadratura do Círculo, que é emitido pela SIC Notícias desde 2004, vai terminar na próxima semana - a última emissão vai para o ar no dia 24 de janeiro.

Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, disse ao DN que esta decisão se deve ao facto de a estação de televisão ir avançar com uma alteração da sua grelha de programas. E que esta é a altura para o fazer, nomeadamente porque a SIC vai mudar de instalações e ter novos estúdios.

O elenco do programa que se destacou pelo debate político foi informado a semana passada do final da emissão. Contactado pelo DN, Carlos Andrade não quis comentar.

O programa teve origem na TSF, no final dos anos 1980, quando se chamava Flashback e era transmitido ao domingo. Era então moderado por Emídio Rangel, com a participação de José Magalhães, Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente - quando este último saiu foi substituído por Miguel Sousa Tavares e depois por Nogueira de Brito.

Ainda com o nome Flashback, já a meio dos anos 1990, passou a ser transmitido também na televisão, na SIC. Deixou de ser emitido pela TSF em 2003.

Com Graça Henriques